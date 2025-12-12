فيضانات عارمة في أجزاء من أمريكا وكندا

لوس أنجليس- (د ب أ)

تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات عارمة في أمريكا وكندا

وفي ولاية واشطن الأمريكية، تم إصدار أوامر إجلاء لعشرات الآلاف من السكان.

وحث الحاكم بوب فيرجسون السكان في المناطق المهددة أمس الخميس على المغادرة واتباع تعليمات السلطات المحلية. ويعتقد أن ما يصل إلى 100 ألف مقيم قد تأثروا بأوامر الإخلاء.

وقال فيرجسون في منشور على منصة إكس:"أتفهم أن العديدين في ولايتنا قد تعرضوا لفيضانات كبيرة في الماضي". وأضاف "مع ذلك، نحن أمام وضع تاريخي، حيث نتوقع ارتفاعاً بمقدار قدمين [61 سم] فوق مستوى الفيضان القياسي".

وتالع فيرجسون إن أكثر من 30 طريقا سريعا رئيسيا أغلق أمام حركة المرور. وأعلن الحاكم أيضا حالة طوارئ على مستوى الولاية لحشد الأموال والموظفين الإضافيين بسرعة.

وتم نشر الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المناطق التي غمرتها الفيضانات. وتم استخدام المروحيات والقوارب لنقل المقيمين إلى بر الأمان. وفاضت عشرات الأنهار على ضفافها، مما أدى إلى إغراق البلدات.

وفي غرب كندا في المنطقة الواقعة جنوب شرق فانكوفر ، حدثت فيضانات أيضا. ولم يتم إغلاق الطرق فقط، لكن تم حث سكان حوالي 1500 عقار على البحث عن أماكن آمنة أو الاستعداد لعملية إجلاء محتملة، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام كندية.

يشار إلى أن الأمطار الغزيرة ناجمة عن ظاهرة جوية تعرف باسم النهر الجوي، وهي عبارة عن حزام من الهواء الرطب للغاية يمكن أن يجلب أمطارا غزيرة لعدة أيام.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية بالفعل في وسائل الإعلام الأمريكية من عاصفة متوقعة بعد غد الأحد. وعلى أرض مشبعة بالمياه بالفعل، يمكن أن تتسبب العاصفة في انهيارات أرضية وفيضانات جديدة.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد برس(أ ب) اليوم الجمعة أنه صدرت أوامر بإجلاء حوالي 78 ألف من سكان منطقة زراعية رئيسية، شمال سياتل، من سهل الفيضان لنهر سكاجيت، الذي من المتوقع أن يبلغ ذروته صباح اليوم الجمعة.

وأثرت الفيضانات على أجزاء واسعة من ولاية واشنطن، حيث غمرت المياه العديد من الجسور، كما غمرت المياه بعض الطرق الرئيسية أو ألحقت بها أضرارا . ولم يكن لبعض الطرق مسارات بديلة ولم يكن هناك موعد محدد لإعادة فتحها، بما في ذلك جزء كبير من الطريق السريع رقم 410 بالولاية.

وتسبب انهيار أرضي في إغلاق جزء من طريق سريع رقم 90، شرق سياتل، حيث تظهر الصور مركبات محاصرة بين جذوع الأشجار وفروعها والطين ومياه راكدة.

وفي الشمال، بالقرب من الحدود بين أمريكا وكندا، تم إخلاء مدن سوماس ونوكسك وإيفرسون بعد أن غمرتها المياه. وتم إغلاق معبر سوماس الحدودي وعلقت شركة أمتراك للسكك الحديدية رحلات القطارات بين سياتل وفانكوفر في مقاطعة كولومبيا البريطانية.