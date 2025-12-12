قبل حضورهم مؤتمر طبي.. مصرع طبيبة وإصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقيت طبيبة مصرعها وأُصيب ثلاثة أطباء آخرين من طاقم مستشفى قنا العام، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق سفاجا بمحافظة البحر الأحمر. وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا لتلقي العلاج، ووُضع الحادث تحت تصرف الجهات المختصة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر إخطارًا يفيد بتعرض مجموعة من الأطباء لحادث سير أثناء توجههم إلى سفاجا.

وتبين بالفحص، وفاة الدكتورة عبير عبد الشكور من محافظة سوهاج، وإصابة كل من: الدكتورة ريم محمد خليفة، والدكتورة ريهام محمود عبداللطيف، والدكتور حسن عيد من مركز الوقف، وجميعهم من أطباء مستشفى قنا العام.

وكان الفريق الطبي في طريقه للمشاركة في يوم علمي طبي قبل وقوع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ووجهت وحدة المباحث بالتحري وكشف ملابسات الحادث.