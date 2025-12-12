بالصور- محافظ أسوان يشرف على إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة الإشارة

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، موقع الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط مياه الشرب العمومي بقطر 8 بوصة بمنطقة الإشارة بوسط طريق كسر الحجر، لمتابعة أعمال الإصلاح الجارية على الطبيعة.

وأكد المحافظ أنه حرصًا على عدم تعطيل المواطنين المقيمين بالمنطقة، لم يتم قطع المياه نهائيًا، حيث جرى تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ تحويلة عاجلة لربط منطقة الكسر على مطابق الصرف الصحي لتصريف كميات المياه المتسربة، بالتوازي مع الدفع بسيارات الكسح لشفط المياه من الطريق لضمان استمرار حركة المركبات والمارة دون تعطّل.

وشدد اللواء إسماعيل كمال على جاهزية فرق الصيانة للتعامل السريع مع أي كسور أو طفوحات في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لتقليل الآثار الناتجة عنها وضمان استقرار الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد علي، مدير قطاع الصرف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الدفع بالفرق الفنية فور حدوث الكسر، والتي بدأت أعمال الإصلاح وتغيير الماسورة المتضررة.

كما تم تنفيذ تحويلات أرضية لمسار تدفق المياه لمنع اندفاعها للأعلى، عبر ربطها على مطابق الصرف الصحي، مما ساهم في السيطرة المبدئية على الموقف.