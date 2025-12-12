فانتازي.. ارتفاع سعر نجم ليفربول قبل الجولة 16

كتب - محمد القرش

ارتفع سعر نجم ليفربول، دومينيك سوبوسلاي، بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني ضمن التقلبات اليومية لقيم لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي، والتي تتأثر بالأداء في الجولات السابقة إضافة إلى نسب البيع والشراء لكل لاعب.

ويستعرض موقع "مصراوي" التحديثات الرسمية لأسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، بحسب آخر ما صدر عن الموقع الرسمي للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جيمس تاركوفسكي (إيفرتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني

دومينيك سوبوسلاي (ليفربول) 6.7 مليون جنيه إسترليني

دان بيرن (نيوكاسل) 5.2 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ماتاي أكينمبوني (بورنموث) 3.8 مليون جنيه إسترليني

إستيفاو (تشيلسي) 6.5 مليون جنيه إسترليني

دانيال مونوز (كريستال بالاس) 6.0 مليون جنيه إسترليني

موريلو (نوتنجهام فورست) 5.2 مليون جنيه إسترليني

زاك أبوت (نوتنجهام فورست) 3.8 مليون جنيه إسترليني

الحاج مالك ضيوف (وست هام) 4.1 مليون جنيه إسترليني

خوسيه سا (ولفرهامبتون) 4.2 مليون جنيه إسترليني