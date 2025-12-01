6 قنوات.. كيف تشاهد بطولة كأس العرب 2025 مجانًا؟

تأجيل مباراة أياكس في الدوري الهولندي بعد لعب 6 دقائق فقط.. ما السبب؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تنطلق اليوم الإثنين، النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب 2025 في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، وسط تنظيم يشمل الملاعب التي استضافت كأس العالم 2022.

وتمكنت الجهات المنظمة للبطولة من توفير تغطية شاملة من خالل إذاعتها عبر ست قنوات رئيسية، نعرضها في السطور التالية:

1. beIN SPORTS

2. Al Kass Sports

3. Abu Dhabi Sports

4. Dubai Sports

5. Kuwait Sports

6. Sharjah Sports

مجموعات كأس العرب 2025

ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، تونس، سوريا، فلسطين، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من المغرب، السعودية، سلطنة عمان، جزر القمر.

فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات مصر، الأردن، الإمارات، الكويت، أما المجموعة الرابعة والأخيرة فتضم منتخبات الجزائر، العراق، البحرين، السودان.