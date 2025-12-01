مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

تونس الثاني

- -
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

- -
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

- -
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

تعادل ريال مدريد مع جيرونا يمنح برشلونة صدارة الدوري الإسباني

كتب – محمد عبد السلام

12:43 ص 01/12/2025

ريال مدريد ضد جيرونا

حسم التعادل الإيجابي مباراة ريال مدريد وجيرونا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد 30 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.


وسجل المغربي عز الدين أوناحي هدف تقدم جيرونا في الدقيقة 45، قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل عبر الفرنسي كيليان مبابي من ضربة جزاء في الدقيقة 67.


ترتيب الفريقين في الدوري

رفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة ليظل في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما ارتفع رصيد جيرونا إلى 12 نقطة محتلاً المركز الثامن عشر.

تعادل ريال مدريد جيرونا برشلونة الدوري الإسباني التعادل الإيجابي

