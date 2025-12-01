تعادل ريال مدريد مع جيرونا يمنح برشلونة صدارة الدوري الإسباني



حسم التعادل الإيجابي مباراة ريال مدريد وجيرونا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد 30 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.



وسجل المغربي عز الدين أوناحي هدف تقدم جيرونا في الدقيقة 45، قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل عبر الفرنسي كيليان مبابي من ضربة جزاء في الدقيقة 67.



ترتيب الفريقين في الدوري

رفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة ليظل في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما ارتفع رصيد جيرونا إلى 12 نقطة محتلاً المركز الثامن عشر.