تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن نهائي السوبر المصري.

وبهذا الفوز ضمن المارد الأحمر، الحصول على لقب السوبر للمرة ال 16 في تاريخه، فيما توقف رصيد الفارس الأبيض، عند 4 ألقاب فقط في البطولة.

وسجل ثنائية المارد الأحمر في شباك الزمالك اليوم الأحد، الثنائي أشرف بن شرقي، بالإضافة إلى نجم وسط الفريق مروان عطية".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز النادي الأهلي، على حساب سيراميكا كليوباترا، في نهائي كأس السوبر المصري.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حساب الزمالك في نهائي السوبر، بمطالعة الألبوم أعلاه:

