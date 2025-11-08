سندرلاند يتعادل مع أرسنال في الدوري الإنجليزي

وقع نادي أرسنال في فخ التعادل أمام نظيره سندرلاند بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي.

افتتح دان بالارد التسجيل لصالح سندرلاند في الدقيقة 36، قبل أن يتمكن بوكايو ساكا من إدراك التعادل لأرسنال في الدقيقة 54، وأضاف لياندرو تروسارد الهدف الثاني للمدفعجية في الدقيقة 74، لكن بريان بروبي خطف هدف التعادل القاتل لسندرلاند في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4)، ليحرم أرسنال من الفوز.

وبهذا التعادل رفع فريق أرسنال نقاطه إلى 26 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع سندرلاند نقاطه إلى 19 نقطة محتلا المركز الثالث.