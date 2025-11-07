مباريات الأمس
هل يغيب أشرف حكيمي عن كأس الأمم الأفريقية للإصابة؟

كتب : هند عواد

10:41 ص 07/11/2025
زف موقع "Chouf" المغربي، بشرى سارة لجماهير أسود الأطلس، بشأن أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

وتعرض أشرف حكيمي للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل، خلال مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع "Chouf"، أن أشرف حكيمي سيغيب عن الملاعب لمدة 5 أسابيع، بالتالي سيكون حاضرا في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، يوم 21 ديسمبر وتستمر حتى يوم 14 يناير 2026، ومن المتوقع مغادرة صلاح لليفربول بعد مباراة برايتون، المقرر لها يوم 13 ديسمبر.

أشرف حكيمي منتخب المغرب باريس سان جيرمان كأس الأمم الأفريقية

