جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد ختام الجولة الرابعة

مدافع توتنهام يتلقى تهديدًا بالسلاح من وكيل لاعبين.. ما القصة؟

"فايكنج".. استقبال مميز من جماهير مان سيتي لإيرلنج هالاند في مباراة بروسيا

اختتمت مساء الأربعاء، منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت العديد من المفاجآت والإثارة، أبرزها خسارة ريال مدريد من ليفربول، وتعادل برشلونة مع كلوب بروج.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، جدول ترتيب الأندية بعد انتهاء الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا:

بايرن ميونيخ 12 نقطة

آرسنال 12 نقطة

إنتر 12 نقطة

مانشستر سيتي 10 نقاط

باريس سان جيرمان 9 نقاط

نيوكاسل يونايتد 9 نقاط

ريال مدريد 9 نقاط

ليفربول 9 نقاط

جالطة سراي 9 نقاط

توتنهام 8 نقاط

برشلونة 7 نقاط

تشيلسي 7 نقاط

سبورتينج لشبونة 7 نقاط

بوروسيا دورتموند 7 نقاط

قرة باج 7 نقاط

أتالانتا 7 نقاط

أتلتيكو مدريد 6 نقاط

آيندهوفن 5 نقاط

موناكو 5 نقاط

بافوس 5 نقاط

باير ليفركوزن 5 نقاط

كلوب بروج 4 نقاط

آينتراخت فرانكفورت 4 نقاط

نابولي 4 نقاط

مرسيليا 3 نقاط

يوفنتوس 3 نقاط

أتلتيك بلباو 3 نقاط

سان جيلواز 3 نقاط

بودو جليمت 2 نقاط

سلافيا براج 2 نقاط

أولمبياكوس 2 نقاط

فياريال 1 نقاط

أف سي كوبنهاجن 1 نقاط

كايرات 1 نقاط

بنفيكا 0 نقاط

أياكس أمستردام 0 نقاط

إقرأ أيضًا..

تردد القنوات الناقلة لمباريات السوبر المصري

أول 9 صور من الحوار المنتظر بين محمد صلاح ومجدي يعقوب