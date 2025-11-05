"موقف مرموش".. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند في دوري

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بروسيا دورتموند الألماني اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماثيوس نونيز، جون ستونز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني رايندرز، سافينيو

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

أبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: سيطرة على الكرة في أول 5 دقائق من لاعبي مان سيتي.

الدقيقة 6: تسديدة قوية من دوكو لاعب مان سيتي ولكنها تمر بجوار مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 10: تسديدة قوية من فيل فودين لاعب مان سيتي، يتصدى لها حارس مرمى فريق بروسيا دورتموند.

الدقيقة 17: محاولات مستمرة من لاعبي مان سيتي لتسجيل الهدف الأول، في مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 22: فيل فودين يحرز الهدف الأول لمان سيتي، في مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 29: إيرلنج هالاند يحرز الهدف الثاني للسيتي في مرمى بروسيا.

الدقيقة 33: تسديدة قوية من رايندرز لاعب السيتي، يتصدى لها حارس بروسيا دورتموند.

الدقيقة 37: عرضية من هالاند لاعب السيتي، لكنها تمر دون خطورة على دفاعات فريق بروسيا دورتموند.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.