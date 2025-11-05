7 معلومات عن فؤاد الزهواني صفقة الأهلي المحتملة

"موقف مرموش".. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند في دوري

تصدر اللاعب المغربي فؤاد الزهواني حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن فؤاد الزهواني كالتالي:

- فؤاد الزهواني من أبرز المواهب المغربية الصاعدة، وُلد في 18 أبريل 2006 بمدينة الدار البيضاء.

- يلعب في مركز الظهير الأيسر.

- يبلغ طول الزهواني 1.70 مترًا، ويتميز بقدمه اليسرى.

- تخرّج في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، حيث قضى 9 سنوات داخلها لتطوير مهاراته الفنية والبدنية.

- في يناير 2025، انتقل الزهواني إلى صفوف نادي اتحاد تواركة، وشارك لأول مرة في الدوري المغربي للمحترفين.

- توج مع منتخب المغرب للشباب ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.

- لعب فؤاد زهواني 6 مباريات مع منتخب المغرب للشباب في المونديال وسجل هدفاً في مباراة المغرب وأمريكا ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العالمية.

