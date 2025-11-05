مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

2 2
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

7 معلومات عن فؤاد الزهواني صفقة الأهلي المحتملة

محمد عبد الهادي

08:48 م 05/11/2025
    فؤاد الزهواني
    فؤاد الزهواني
    فؤاد الزهواني
    فؤاد الزهواني
    فؤاد الزهواني
    فؤاد الزهواني
    فؤاد الزهواني

تصدر اللاعب المغربي فؤاد الزهواني حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن فؤاد الزهواني كالتالي:

- فؤاد الزهواني من أبرز المواهب المغربية الصاعدة، وُلد في 18 أبريل 2006 بمدينة الدار البيضاء.

- يلعب في مركز الظهير الأيسر.

- يبلغ طول الزهواني 1.70 مترًا، ويتميز بقدمه اليسرى.

- تخرّج في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، حيث قضى 9 سنوات داخلها لتطوير مهاراته الفنية والبدنية.

- في يناير 2025، انتقل الزهواني إلى صفوف نادي اتحاد تواركة، وشارك لأول مرة في الدوري المغربي للمحترفين.

- توج مع منتخب المغرب للشباب ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.

- لعب فؤاد زهواني 6 مباريات مع منتخب المغرب للشباب في المونديال وسجل هدفاً في مباراة المغرب وأمريكا ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العالمية.

الأهلي فؤاد الزهواني اتحاد التواركة المغربي فؤاد الزهواني من هو فؤاد الزهواني

