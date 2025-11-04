كواليس مران الزمالك الأول في الإمارات

لاعب كرة القدم يعتدي على مشجع منافس في موقف سيارات قبل كأس كاراباو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في أبوظبي على ملعب قصر الإمارات، استعدادا إلى مواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وخصص الجهاز الفني للفريق للزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، مجموعة من الفقرات الفنية والخططية للاعبين، ونفذ العديد من الجمل الفنية خلال المران، وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

كما خاض لاعبو الزمالك، فقرة بدنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني للأبيض، وركز الجهاز الفني خلال الفقرة على رفع الحمل البدني في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم للقاء بيراميدز.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر

