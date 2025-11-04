مباريات الأمس
الدوري المصري

زد

1 1
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

0 3
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 2
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

1 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

4 0
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

كواليس مران الزمالك الأول في الإمارات

كتبت-هند عواد:

09:21 م 04/11/2025
    أحمد حمدي
    عمر جابر
    فتوح وعمر جابر وأحمد شريف ومهدي سليمان
    عبدالله السعيد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في أبوظبي على ملعب قصر الإمارات، استعدادا إلى مواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وخصص الجهاز الفني للفريق للزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، مجموعة من الفقرات الفنية والخططية للاعبين، ونفذ العديد من الجمل الفنية خلال المران، وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

كما خاض لاعبو الزمالك، فقرة بدنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني للأبيض، وركز الجهاز الفني خلال الفقرة على رفع الحمل البدني في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم للقاء بيراميدز.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر

اقرأ أيضًا:

ثلاثي الأهلي يتجه إلى الإمارات للتواجد مع الفريق في كأس السوبر

"عمل كل الأخطاء".. تعليق ناري من حازم إمام على رحيل فيريرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الإمارات كأس السوبر بعثة الزمالك مران الزمالك

