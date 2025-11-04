مباريات الأمس
"مع الكأس".. رونالدو يكشف موعد حفل زفافه بجورجينا

كتب : محمد القرش

07:06 م 04/11/2025
كشف كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، أن اثنين من أبنائه ألهموه لتقديم عرض زواج لجورجينا رودريجيز، حيث لم يخطط لهذا الحدث نهائيا.

وأثار الثنائي دهشة متابعيهما في شهر أغسطس الماضي عندما أعلنا خطوبتهما بعد حوالي تسع سنوات من الزواج.

وشاركت جورجينا الخبر على إنستجرام مع صورة لخاتم خطوبتها، وكتبت في تعليق: "أجل أوافق، في هذا وفي كل حياتي".

واعترف رونالدو أنه "ليس رجلا رومانسيا"، حيث لم يخطط لطلب الزواج في الليلة التي أعلنا فيها، لكنه شعر أن ذلك كان "الوقت المناسب".

وقال رونالدو مع بيرس مورجان: "كانت الساعة تشير إلى الواحدة صباحًا، كانت بناتي نائمات في فراشهن".

وأضاف: "أعطتني إحدى صديقاتي الخاتم لأقدمه لجيو (جورجينا)، وبينما كنت أعطيها الخاتم، جاء طفلاي وقالا لي: "أبي، سوف تعطي الخاتم لأمي وسوف تطلب منها الزواج".

وواصل: "قلتُ: "يا إلهي، هذه هي اللحظة المناسبة لأقول نعم". كان ذلك هو الوقت المناسب، كنتُ أعلم أنني سأفعل ذلك يومًا ما، لكنني لم أخطط لذلك حينها".

وأوضح: "لأن بناتي قلن ذلك وكان أصدقائي يصورون، كان هذا ما أردته وعرضت الخاتم، لم أجثو على ركبتي لأنني لم أكن مستعدة، لكنها كانت لحظة جميلة".

وزاد: "كان الأمر بسيطًا، لستُ رومانسيًا جدًا، لستُ من النوع الذي يُحضر الزهور إلى المنزل أسبوعيًا، لكنني رومانسي بطريقتي، كان الأمر جميلًا، وكنتُ أعلم أنها امرأة حياتي، ففعلتُ ذلك، وآمل أن أكون قد أحسنتُ صنعًا".

وعندما سُئل عن موعد زفافهما، قال رونالدو مازحًا: "ليس بعد، نخطط لعقده بعد كأس العالم مع الكأس، لكنها ليست من محبي الحفلات الكبيرة، تحب الأمور الخاصة، لذا سأحترم هذه القرارات".

رونالدو موعد حفل زفاف رونالدو وجورجينا رونالدو وجورجينا جورجينا كأس العالم خاتم جورجينا

