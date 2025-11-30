"لا يستطيع الشكوى".. آلان شيرر يعلق على استبعاد صلاح من مباراة وست هام

علق نجم الدوري الإنجليزي السابق آلان شيرر على القرار الفني الذي اتخذه أرنسي سلوت خلال مواجهة ليفربول ووست هام باستبعاد صلاح، واصفًا إياه بأنه حاسم ومبرر في ضوء أداء الفريق.

قال آلان شيرر لشبكة "بي بي سي سبورت": "كان قرارًا حاسمًا من سلوت، ولكن أعتقد أن نتائج ليفربول سهّلت الأمر، عندما لا تسير الأمور كما تصبو، عليك اتخاذ قرارات حاسمة، وكان هذا قرارًا حاسمًا نظرًا لما قدمه مع ليفربول في الماضي".

وأضاف: "لكن صلاح لا يستطيع الشكوى لأنه لم يلعب بشكل جيد، وعندما تكون هذه هي الحالة، فعليك أن تقبل القرار".

واختتم النجم السابق للدوري الإنجليزي: "لقد نجح الأمر مع ليفربول، ونجح مع إيزاك، لأنه كان الفارق اليوم".

وفاز الريدز على نظيره وست هام بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضًا:

مصطفى عبد الرحيم يكشف كواليس إصابته الشهيرة على يد ميدو وموقف حسن شحاته

مفاجأة.. الفرق المتأهلة لثمن نهائي كأس مصر حتى الآن