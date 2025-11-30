إيران تهدد بعدم حضور قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟

أعلنت إيران أنها تدرس مقاطعة قرعة كأس العالم 2026 المقررة يوم الجمعة في الولايات المتحدة، على خلفية العدد المحدود من التأشيرات الممنوحة لوفدها.

وبحسب صحيفة طهران تايمز، حصل الوفد الإيراني على أربع تأشيرات فقط، لكنها لم تشمل تأشيرة لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، وأوضح تاج أنه تواصل مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، لمناقشة هذه المسألة.

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني يوم الخميس، قال تاج: "نقوم بتقييم خياراتنا، والتي ستعتمد على التوقيت والظروف، نحن على اتصال وثيق مع وزارة الخارجية والسلطات الأخرى، وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".

وأضاف: "الموقف الحالي للجنة التنفيذية للاتحاد الإيراني هو أنه لن يحضر أحد الحدث ما لم يتم إصدار جميع التأشيرات".

ومن المقرر أن تُقام القرعة في واشنطن العاصمة يوم الجمعة 5 ديسمبر

وتأهلت إيران إلى نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها، والرابعة على التوالي. ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة قيودًا صارمة منذ فترة طويلة على منح التأشيرات للإيرانيين لأسباب سياسية وأمنية.

وفي يونيو الماضي، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، مع استثناءات محدودة للرياضيين وأعضاء الأجهزة الفنية المتجهين إلى كأس العالم أو أولمبياد 2028.

ووصف تاج الموقف بأنه "مسيّس تمامًا"، مضيفًا: "أبلغنا رئيس الفيفا أنهم اتخذوا موقفًا سياسيًا، ونعتقد أن على الفيفا أن يتخذ موقفًا ضد مثل هذا السلوك".