وليد أزارو ينضم لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم استدعاء مهاجم الأهلي وليد أزارو لتعويض زميله يوسف مهري لاعب نهضة بركان، الذي تعرض لإصابة تمنعه من المشاركة في كأس العرب 2025.

وكان أزارو ضمن القائمة الاحتياطية للمنتخب المغربي قبل انطلاق البطولة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويأتي استدعاء أزارو بعد تأكد غياب مهري لفترة علاج تقارب ثلاثة أسابيع، ما جعل الاتحاد المغربي يستعجل ضم اللاعب لضمان جاهزيته للمباريات.

مجموعة المغرب في كأس العرب

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية وعمان وجزر القمر.

لاعبو الدوري المصري المغاربة في كأس العرب

ويشارك في البطولة عدة لاعبين بارزين مثل أشرف بنشرقي من الأهلي ومحمود بنتايك من الزمالك، فيما لم يعلن الاتحاد عن أي تغييرات في قائمة وليد الكرتي لاعب بيراميدز.

