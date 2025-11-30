مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ستاد مالي

2 0
18:00

سيمبا

كأس مصر

إنبي

1 0
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 2
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
18:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

وليد أزارو ينضم لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب

كتب : مصراوي

05:04 م 30/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي السابق
  • عرض 13 صورة
    وليد أزارو
  • عرض 13 صورة
    وليد أزارو
  • عرض 13 صورة
    وليد أزارو
  • عرض 13 صورة
    وليد أزارو
  • عرض 13 صورة
    وليد أزارو
  • عرض 13 صورة
    وليد أزارو
  • عرض 13 صورة
    وليد أزارو
  • عرض 13 صورة
    وليد أزارو
  • عرض 13 صورة
    وليد أزارو
  • عرض 13 صورة
    وليد أزارو
  • عرض 13 صورة
    وليد ازارو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم استدعاء مهاجم الأهلي وليد أزارو لتعويض زميله يوسف مهري لاعب نهضة بركان، الذي تعرض لإصابة تمنعه من المشاركة في كأس العرب 2025.

وكان أزارو ضمن القائمة الاحتياطية للمنتخب المغربي قبل انطلاق البطولة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويأتي استدعاء أزارو بعد تأكد غياب مهري لفترة علاج تقارب ثلاثة أسابيع، ما جعل الاتحاد المغربي يستعجل ضم اللاعب لضمان جاهزيته للمباريات.

مجموعة المغرب في كأس العرب

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية وعمان وجزر القمر.

لاعبو الدوري المصري المغاربة في كأس العرب

ويشارك في البطولة عدة لاعبين بارزين مثل أشرف بنشرقي من الأهلي ومحمود بنتايك من الزمالك، فيما لم يعلن الاتحاد عن أي تغييرات في قائمة وليد الكرتي لاعب بيراميدز.

اقرأ أيضًا:

"صعبها بن رمضان".. شوبير يكشف قرار صدام من الأهلي ضد ديانج

"مش فني ولم أتوقع ذلك".. السولية يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وليد أزارو الأهلي منتخب المغرب كأس العرب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة