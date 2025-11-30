مباريات الأمس
إحصائية صادمة لليفربول في الدوري الإنجليزي

كتب : هند عواد

07:00 ص 30/11/2025
حقق ليفربول بطل النسخة السابقة من الدوري الإنجليزي، رقما سلبيا في المسابقة، بعد الهزيمة من نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة، ليتلقى الفريق هزيمتين متتاليتين في الدوري بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر، للمرة الأولى منذ أبريل 1965.

وأصبحت بداية ليفربول في الموسم، واحدة من أسوأ بدايات الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ بعد 12 جولة، يحتل الفريق المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، خلف إيفرتون، إذ خسر الفريق 6 مواجهات من آخر 7 مباريات.

إحصائية صادمة عن ليفربول

بات ليفربول رابع فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي، يخسر 7 مباريات أول أكثر في أول 12 مباراة له كبطل للمسابقة، بعد بلاكبيرن روفرز في 1995-96 (6 هزائم)، وتشيلسي في 2015-16 (7)، وليستر سيتي في 2016-17 (6).

ويوجد فقط ثلاثة أبطال سابقين حصدوا أقل من 18 نقطة في أول 12 جولة، وكان أولهم بلاكبيرن روفرز في 1995-96، إذ جمع 14 نقطة فقط خلال المباريات الـ12 الأولى.

واستغرق الأمر 20 عامًا حتى يظهر فريق حامل للقب ببداية أسوأ من ذلك، ثم جاء فريقان متتاليان بمثل هذا السوء.

ولا يزال تشيلسي صاحب الرقم الأسوأ من حيث أقل عدد نقاط وأكثر عدد هزائم في أول 12 جولة كحامل للقب، إذ خسر سبع مرات وجمع 11 نقطة فقط قبل الجولة 13 من موسم 2015-16، وهي سلسلة أدت في النهاية إلى إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر 2015.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرني سلوت ليفربول ليفربول ووست هام الدوري الإنجليزي محمد صلاح

