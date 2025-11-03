"بالورود".. 15 صورة من استقبال بعثة الأهلي في الإمارات

فاز فريق شبيبة القبائل برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الإثنين مع ضيفه مولودية البيض ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت في وقت سابق من اليوم قد أسفرت عن تواجد الأهلي رفقة شبيبة القبائل

ورفع الفوز رصيد فريق شبيبة القبائل إلى النقطة 15 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الجزائري ـ ويتبقى له مباراتين ـ بفارق نقطة عن الساورة صاحب المركز الرابع الرابع ومولودية الجزائر صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين عن مولودية وهران الوصيف وأولمبيك أقبو المتصدر.

وحقق فريق شبيبة القبائل خلال الموسم الجاري من الدوري الجزائري 4 انتصارات خلال 8 مباريات خاضها فيما تعادل بـ 3 مباريات وخسر في مباراة واحدة.

