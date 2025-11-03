مباريات الأمس
مجموعة الأهلي في أفريقيا.. شبيبة القبائل يفوز برباعية في الدوري الجزائري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

09:07 م 03/11/2025
فاز فريق شبيبة القبائل برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الإثنين مع ضيفه مولودية البيض ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت في وقت سابق من اليوم قد أسفرت عن تواجد الأهلي رفقة شبيبة القبائل، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ورفع الفوز رصيد فريق شبيبة القبائل إلى النقطة 15 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الجزائري ـ ويتبقى له مباراتين ـ بفارق نقطة عن الساورة صاحب المركز الرابع الرابع ومولودية الجزائر صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين عن مولودية وهران الوصيف وأولمبيك أقبو المتصدر.

وحقق فريق شبيبة القبائل خلال الموسم الجاري من الدوري الجزائري 4 انتصارات خلال 8 مباريات خاضها فيما تعادل بـ 3 مباريات وخسر في مباراة واحدة.

اقرأ أيضًا:

"بينهم خوان بيزيرا".. 25 صورة ترصد مغادرة لاعبي الزمالك إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

جائزة جماهيرية للاعب الأهلي (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شبيبة القبائل الأهلي الدوري الجزائري مجموعة الأهلي في دوري الأبطال دوري أبطال أفريقيا مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

