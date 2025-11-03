تقام قرعة دور مجموعات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية 2025/26 اليوم الإثنين، في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

ويشارك النادي الأهلي وبيراميدز من مصر في دوري أبطال أفريقيا، بينما يتواجد الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورت" و"أون سبورت" حقوق نقل مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025/26.

تصنيف أندية دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي المصري - صنداونز الجنوب أفريقي - الترجي التونسي - نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني - بيراميدز المصري - الهلال السوداني - يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الثالث: بترو أتليتكو الأنجولي - الجيش الملكي المغربي - مولودية الجزائر - ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري - الملعب المالي - سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي - باور ديناموز الزامبي.

تصنيف أندية الكونفدرالية

التصنيف الأول: الزمالك - الوداد المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثاني: ستيلينبوش الجنوب أفريقي - المصري البورسعيدي - دجوليبا المالي - مانييما يونيون الكونغولي.

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي - أوتوهو الكونغولي - زيسكو الزامبي - عزام يونايتد التنزاني.

التصنيف الرابع: سان بيدرو الإيفواري - سينجيدا التنزاني - أولمبيك آسفي المغربي - نيروبي الكيني.