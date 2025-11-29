مباريات الأمس
وصول رباعي الأهلي لقطر استعدادا للانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب

كتب : محمد القرش

10:54 م 29/11/2025
وصل رباعي الأهلي، محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وكريم فؤاد وياسين مرعي، إلى مقر بعثة منتخب مصر في العاصمة القطرية الدوحة، للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكان في استقبال اللاعبين إداري المنتخب أيمن حافظ، الذي أنهى جميع إجراءات انضمامهم فور وصولهم.

يستهل منتخب مصر مشواره في كأس العرب بمواجهة منتخب الكويت، في تمام الساعة 4:30 عصر يوم الثلاثاء 2 ديسمبر على ملعب لوسيل.

ويخوض المنتخب المصري مباراته الثانية أمام نظيره الإماراتي على الملعب نفسه عند الساعة 8:30 مساء السبت 6 ديسمبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الأردني على ملعب البيت في 4:30 عصر الثلاثاء 9 ديسمبر.

اقرأ أيضًأ:

منتخب مصر الثاني منتخب مصر كأس العرب محمد مجدي أفشة محمد شريف كريم فؤاد ياسين مرعي

