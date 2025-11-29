ناجية من الموت.. من هي الطفلة زينة بطلة اللحظة الإنسانية في رادس؟

خطفت طفلة فلسطينية تدعى زينة أحمد إسماعيل عبد الهادي، الأنظار في ملعب رادس الأولمبي، الذي استضاف مباراة ودية بين الأفريقي التونسي ونجوم القدس، لدعم غزة بمنح عائداتها لصالح المتضريين من حرب الإبادة.

وظهرت الطفلة زيمة في منتصف الملعب، وهي ترتدي الزي والشال الفلسطيني، قبل أن تنفذ ضربة البداية.

من هي الطفلة الفلسطينية زينة؟

نجت الطفلة الفلسطينية زينة من الموت في غزة، عندما تم انتشاها من تحت الأنقاض، خلال حرب الكيان الصهيوني على القطاع، وتم نقلها إلى تونس لتلقي العلاج.

ونشر الحساب الرسمي للأفريقي التونسي، صورا للاعبي الفريق مع الطفلة زينة، وكتب: "ابنتنا زينة أحمد إسماعيل عبد الهادي الناجية من تحت الأنقاض، في إطلالة جميلة على اللاعبين قبل إعطاء شارة انطلاق المباراة".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. بيراميدز يرد على موقف الخطيب.. وعقد قران نجم الزمالك



نجل أسامة نبيه يودع محمد صبري بطريقة خاصة (صور)



