من رادس إلى الرباط.. أبرز الاعتداءات التي تعرض لها الأهلي عبر تاريخه

شهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا، أحداثا مؤسفة من بعض جماهير الأخير، تجاه لاعبي الأحمر.

وبعدما سجل محمود "تريزيجيه"، هدف التعادل للأهلي، أحرز الجيش الملكي الهدف الثاني، قبل أن يقوم الحكم بإلغائه بداعي التسلل، بعدما ألقت جماهير الجيش آلة حادة "سكينة معجون" على لاعبي الأهلي، فنشبت أزمة بين الفريقين.

أحداث مؤسفة في رادس

وتعيدنا هذه الواقعة إلى تاريخ طويل من الاعتداءات التي تعرض لها الأهلي، خاصة في مبارياته الأفريقية، ففي نهائي دوري الأبطال 2018، دخل الأهلي مباراة الإياب ضد الترجي التونسي، متقدما في الذهاب 3-1.

وأثناء توجه لاعبي الأهلي إلى ملعب رادس لخوض مباراة الإياب، تعرضت حافلة الفريق لهجوم بالحجارة، من جانب جماهير الترجي التونسي، مما تسبب في إصابة بعض اللاعبين، وخسر الأحمر اللقاء بثلاثية نظيفة، ليتوج الفريق التونسي باللقب.

جماهير صن داونز تعتدي على حافلة الأهلي وموسيماني

في ربع نهائي دوري الأبطال 2021، تكرر الموقف لكن ليس في رادس، إنما في جنوب أفريقي، وبالتحديد قبل مواجهة صن دوانز.

ونشرت زوجة موسيماني وقتها، مقطع فيديو يظهر توقف الحافلة بشكل عدواني من قبل مجموعة من مشجعي صن داونز، حاملين لافتات مثل "اذهب إلى الجحيم يا بيتسو".

وقال موسيماني عن عودته إلى النادي الذي أمضى معه سبعة مواسم ونصف "صن داونز" حافلة بالألقاب: "انتابني بعض التأثر عندما رأيت اللافتات في الخارج وأوقفوا الحافلة".

وتعادل الأهلي مع صن داونز 1-1 ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

