إعلان

لقطة طريفة من ياسين مرعي لاعب الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي

كتب : مصراوي

03:24 ص 29/11/2025
شهدت مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي، العديد من الأحداث المؤسفة، خاصة في ظل اعتداء بعض جماهير الجيش الملكي على لاعبي الأهلي أثناء اللقاء.

وخلال المباراة، بدأت جماهير فريق الجيش الملكي المغربي، يلقون بعض الزجاجات على لاعبي الأهلي، بجانب إلقاء آلة حادة مما تسبب في إصابة محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي.

وعلى الرغم من كل الأحداث التي شهدتها المباراة، إلا أن الثنائي ياسين مرعي مدافع الأهلي وحارس مرمى الفريق مصطفى شوبير، خطفا الأنظار بشكل كبير، أثناء إلقاء الجماهير الزجاجات، أمسك شوبير بزجاجة المياه وقام بتناول المياه منها، وهو ما قام به ياسين مرعي أيضًا.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، أمس ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدوري الأبطال.

ويحتل الأهلي حاليا، صدارة ترتيب المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، فيما يأتي فريق الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

وينافس المارد الأحمر في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني".

الأهلي والجيش الملكي ياسين مرعي النادي الأهلي مباراة الأهلي والجيش الملكي شوبير وياسين مرعي

