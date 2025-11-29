أعرب الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استيائه الشديد من التصرفات التي قام بها جماهير الجيش الملكي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس.

وقال توروب في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنت أعلم أن مباراة الجيش الملكي ستكون صعبة، لم أكن سعيد بتأخرنا بهدف من ركلة جزاء ليس لها أي أساس من الصحة، وتنفيذها كان خاطئ أيضًا لوجد جميع اللاعبين داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "عدم وجود الفار في بطولة مثل دوري أبطال أفريقيا أمر كارثي، ليس لدي أي تعليق على الحكم ولكن خطأين في وقت قصير من اللقاء يحملنا الكثير".

وتابع: "لم يعجبني سلوك جماهير الجيش الملكي في اللقاء، رمي الزجاجات في الملعب، كنت أفكر في سحب لاعبي فريقي من الملعب، أتمنى ألا نفسد أجواء المباريات بمثل هذه التصرفات، لكن من الجيد أننا نجحنا في الخروج بالتعادل".

وواصل: "المنافس كان لديه فرص للفوز، الأمر ذاته بالنسبة لنا كان بإمكاننا تحقيق الفوز، لكن في النهاية المباراة انتهت بالتعادل وجاءت إلى المغرب بهدف واحد وهو الفوز".

واختتم توروب تصريحاته: "الشعب المغربي فى العموم شعب رائع ومضايف، هذا ما شاهدناه في فندق الإقامة، الملعب كان جيد جدا وجودته كبيرة والأجواء في البداية كانت رائعة، قبل أن تحدث الأزمات".

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

