تحية متبادلة بين رضا سليم ولاعبي الأهلي قبل مباراة الجيش الملكي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الجيش الملكي

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة شبيبة القبائل الجزائري أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك شبيبة القبائل ويانج أفريكانز التنزاني، في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تضم كلا من: "النادي الأهلي، الجيش الملكي المغربي".

وبهذا الفوز رفع فريق شبيبة القبائل رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 1 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع فريق يانج أفريكانز رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 3 في صدارة ترتيب المجموعة.

وينتظر الثنائي شبيبة القبائل ويانج أفريكانز التنزاني، نتيجة مباراة النادي الأهلي والجيش الملكي لحساب المجموعة ذاتها، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، لمعرفة الترتيب النهائي للمجموعة بعد نهاية مباريات الجولة الثانية.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثانية حتى الآن كالتالي:

1- يانج أفريكانز، 4 نقاط، مباراتين

2- الأهلي، 3 نقاط، مباراة وحيدة

3- شبيبة القبائل الجزائري، نقطة وحيدة، مباراتين

4- الجيش الملكي المغربي، دون نقاط، مباراة وحيدة

أقرأ أيضًا:

مجموعة الزمالك.. المصري يعزز الصدارة بثلاثية أمام زيسكو

عمر جابر: "مباراة كايزر تشيفز ستكون مختلفة عن ستيلينبوش"