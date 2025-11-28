مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

1 2
18:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

0 0
18:00

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

2 3
19:30

القادسية

10 صور ترصد استقبال الجماهير لبعثة منتخب مصر الثاني في قطر

كتب - يوسف محمد:

07:16 م 28/11/2025
وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب 2025، في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وحرص عدد كبير من أفراد الجالية المصرية المتواجدة في قطر، على التواجد في المطار لاستقبال بعثة الفراعنة ودعم اللاعبين والجهاز الفني قبل بداية البطولة.

واستقبلت الجماهير المصرية في قطر، لاعبي منتخب مصر الثاني والجهاز الفني، بالتحية والهتافات القوية للشد من أزرهم، قبل انطلاق منافسات البطولة العربية.

ويشارك منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، رفقة كلا من: "الكويت، الإمارات والأردن".

موعد أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العرب

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته، في بطولة كأس العرب بمواجهة الكويت، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 ديسمبر المقبل، على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

مجموعة الزمالك.. المصري يعزز الصدارة بثلاثية أمام زيسكو

عمر جابر: "مباراة كايزر تشيفز ستكون مختلفة عن ستيلينبوش"

