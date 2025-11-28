ألقى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين اليوم الجمعة في الثانية إلا ربع ظهرًا، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز المقبلة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خلال المحاضرة، شرح عبد الرؤوف تعليمات فنية خاصة باللقاء المرتقب، وناقش أدوار كل لاعب داخل الملعب، كما تطرق إلى نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة.

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الحميد معالي - أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري - عمرو ناصر.

ويترأس بعثة الزمالك في جنوب أفريقيا أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة النادي، حيث يلتقي الفريق ضيفه كايزر تشيفز في الجولة الثانية لدور المجموعات غدًا السبت الساعة الثالثة عصرًا على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.