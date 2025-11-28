"سيعود بقوة".. أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح

موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والجيش الملكي في

دعم أسطورة ليفربول السابق، ستيفن وارنوك، الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي، بعد الانتقادات التي يتعرض لها منذ بداية الموسم الحالي.

وقال ستيفن وارنوك، في تصريحات عبر "ليفربول دوت كوم": "لا يريد صلاح أن تتلاشى مسيرته مع ليفربول سيرغب في الخروج في مستوى عالي لا يزال أمامه أكثر من 18 شهرا على تمديد عقده سيرغب في الرحيل وهو في قمة تألقه".

وأضاف: "لن يرغب صلاح أن يذكر بمنحه ليفربول عقدا جديدا ثم يتبين لاحقا أنه قرار خاطئ بسبب تراجع مستواه، سيعود بقوة في وقت ما لكن هذا يتطلب من جميع من حوله أن يكونوا على قدر المسؤولية".

واختتم: "في الوقت الحالي لا يلعب الفريق بشكل جيد كمجموعة بطبيعة الحال ننظر جميعا إلى اللاعب النجم ونبرز أداءه ونقترح استبعاده من الفريق لكن هناك لاعبين آخرين لم يكونوا على المستوى المطلوب أيضا".

