"هدفنا الفوز".. لاعب الجيش الملكي يتحدث عن مباراة فريقه أمام الأهلي

أكد عبد الفتاح حدراف لاعب فريق الجيش الملكي، أن هدف فريقه الأساسي هو تحقيق الفوز على النادي الأهلي وكذلك التأهل إلى الدور المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال حدراف في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعرف قيمة الأهلي جيدا ولكننا نلعب لفريق كبير أيضًا، الجماهير سيكون لها دورا كبيرا في تحفيز اللاعبين ودعمهم في مباراة الغد".

وأضاف: "نسعى لتحقيق الفوز غدا على الأهلي، لكن الهدف الأساسي لا يقتصر على ذلك بل نطمح في حصد أكبر عدد من النقاط، لضمان التأهل للدور المقبل".

واختتم حدراف: "لا يهمني الحديث عن التحكيم، لكنني أرفض أن نسجل هدفا في مباراة الغد ولا يتم احتسابه، لأن ذلك سيؤثر بالسلب علينا، أتمنى أن يتم احتساب الهدف الذي نقوم بتسجيله".

نتيجة مباراة الأهلي السابقة

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويشارك المارد الأحمر في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "الجيش الملكي، شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني".

