مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

3 1
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

بتروجت

1 0
19:30

وادي دجلة

الدوري الأوروبي

بورتو

3 0
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

1 3
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

2 1
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

2 0
22:00

مالمو

الدوري الأوروبي

جينك

2 0
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

1 0
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس

1 0
22:00

أوتريخت

دوري المؤتمر الأوروبي

ستراسبورج

0 1
22:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

"هدفنا الفوز".. لاعب الجيش الملكي يتحدث عن مباراة فريقه أمام الأهلي

كتب - يوسف محمد:

10:11 م 27/11/2025

لاعب الجيش الملكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد عبد الفتاح حدراف لاعب فريق الجيش الملكي، أن هدف فريقه الأساسي هو تحقيق الفوز على النادي الأهلي وكذلك التأهل إلى الدور المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال حدراف في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعرف قيمة الأهلي جيدا ولكننا نلعب لفريق كبير أيضًا، الجماهير سيكون لها دورا كبيرا في تحفيز اللاعبين ودعمهم في مباراة الغد".

وأضاف: "نسعى لتحقيق الفوز غدا على الأهلي، لكن الهدف الأساسي لا يقتصر على ذلك بل نطمح في حصد أكبر عدد من النقاط، لضمان التأهل للدور المقبل".

واختتم حدراف: "لا يهمني الحديث عن التحكيم، لكنني أرفض أن نسجل هدفا في مباراة الغد ولا يتم احتسابه، لأن ذلك سيؤثر بالسلب علينا، أتمنى أن يتم احتساب الهدف الذي نقوم بتسجيله".

نتيجة مباراة الأهلي السابقة

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويشارك المارد الأحمر في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "الجيش الملكي، شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني".

أقرأ أيضًا:

تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال

طعن وفسخ تعاقد.. أحدث تطورات أزمة رمضان صبحي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبد الفتاح حدراف لاعب فريق الجيش الملكي مباراة الجيش الملكي والأهلي موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب