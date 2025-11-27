تتخطى الـ7 ملايين دولار.. جوائز ضخمة في انتظار منتخب مصر بكأس العرب

يحصل منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، على مبلغ 715 ألف دولار نظير مشاركته في بطولة كأس العرب 2025، ويمكن أن تتخطى المكافأة المالية 7 ملايين دولار.

وارتفعت قيمة جوائز بطولة كأس العرب المقامة في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر نفسه، لتبلغ 36 مليونًا و500 ألف دولار.

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب على مبلغ 7 ملايين و155 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على 4 ملايين و293 ألف دولار.

وتصل مكافأة صاحب المركز الثالث إلى مليونين و862 ألف دولار، ويحصل صاحب المركز الرابع على مليونين و146 ألف دولار، كما تحصل المنتخبات التي تصل إلى ربع نهائي البطولة على مليون و73 ألف دولار.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من الأردن، الإمارات، والكويت.

