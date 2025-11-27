مباريات الأمس
كأس مصر

سموحة

3 1
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

0 0
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

تتخطى الـ7 ملايين دولار.. جوائز ضخمة في انتظار منتخب مصر بكأس العرب

كتب : هند عواد

04:06 م 27/11/2025
يحصل منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، على مبلغ 715 ألف دولار نظير مشاركته في بطولة كأس العرب 2025، ويمكن أن تتخطى المكافأة المالية 7 ملايين دولار.

وارتفعت قيمة جوائز بطولة كأس العرب المقامة في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر نفسه، لتبلغ 36 مليونًا و500 ألف دولار.

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب على مبلغ 7 ملايين و155 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على 4 ملايين و293 ألف دولار.

وتصل مكافأة صاحب المركز الثالث إلى مليونين و862 ألف دولار، ويحصل صاحب المركز الرابع على مليونين و146 ألف دولار، كما تحصل المنتخبات التي تصل إلى ربع نهائي البطولة على مليون و73 ألف دولار.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من الأردن، الإمارات، والكويت.

منتخب مصر الثاني منتخب مصر كأس العرب مكافأة مالية ضخمة لمنتخب مصر

