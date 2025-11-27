بعد الهزيمة برباعية.. أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول وأيندهوفن

تعرض فريق ليفربول مساء الأربعاء، لهزيمة مذلة برباعية من نظيره آيندهوفن الهولندي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول بنتيجة 4-1، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، بعدما خسر 9 مباريات من آخر 12 لقاء بجميع المسابقات.

وجاءت الهزيمة الكبيرة للريدز، أمام أعين الدولي المصري محمد صلاح، الذي شارك في اللقاء منذ بداية المباراة.

أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول وأيندهوفن وفقا لسوفا سكور:

لعب محمد صلاح 90 دقيقة

تسجيل الأهداف 0

صناعة الأهداف 0

تسديد على المرمى 0

التجاوزات (الدقيقة) 7 (5)

مراوغات 5/1

دقة التمريرات 88% 35/40

التقييم 7.5

