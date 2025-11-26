"لن أكون جزء من هذا السيرك".. تعليق خاص من رونالدو على جنازة جوتا

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، السبب الحقيقي وراء غيابه عن جنازة زميله الراحل دييجو جوتا نجم وقائد ليفربول الإنجليزي.

وقال رونالدو في تصريحات خلال حديثه مع بيرس مورجان :"هناك أمران الناس تنتقدني كثيراً، ولا أهتم بذلك عندما يكون ضميرك مرتاحاً، لست مضطراً للقلق مما يقال".

وأضاف:" هناك شيء لا أفعله منذ وفاة والدي، لم أعد أزور المقابر نهائياً ومع شهرتي؟ أينما ذهبت يتحول الأمر إلى سيرك إعلامي".

وعن غيابه عن جنازة جوتا قال:" لا أريد أن أخطف الانتباه في لحظة حساسة كهذه لا أحب الظهور أو إجراء المقابلات في مثل تلك اللحظات أو الحديث عن اللاعب أو عن كرة القدم".

وتابع نجم النصر السعودي:"هذه هي طبيعة الحيا سيرك كبير أحياناً، وأنا لا أريد أن أكون جزءاً منه، وعلى الرغم من عدم حضورى، تواصلت مع عائلة جوتا وقدمت واجب العزاء لهم".