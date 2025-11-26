المدرب في مرمى النار ونفاد التذاكر.. الصحف المغربية تتحدث عن قمة الأهلي

كشف نادي العين الإماراتي، تفاصيل إصابة حارس مرمى الفريق خالد عيسى حارس مرمى، التي تعرض لها خلال الفريق خلال مباراة الفريق أمام الجزيرة بالدوري.

وأعلن العين الإماراتي، إن الفحوصات التي أجراها حارس المرمى، أثبتت إصابته بشد في العضلية، سيخضع لبرنامج علاجي للتخلص من الإصابة خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد خالد عيسى في قائمة منتخب المشاركة، في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل 2025.

ويشارك منتخب المغرب رفقة المنتخب المصري، في المجموعة الثالثة، بجانب كلا من: "الأردن والكويت".

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة منتخب مصر.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الإماراتي، يوم 6 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري المجموعات بالبطولة.

