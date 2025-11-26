يستعد مانشستر سيتي للدخول في فترة مزدحمة من الموسم دون أحد أبرز عناصره الهجومية، مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل.

حيث من المنتظر أن ينضم الدولي المصري عمر مرموش للمنتخب الوطني خلال المنافسات، والتي تصل الي 10 مباريات دون وجوده.

المباريات التي قد يفتقد فيها مانشستر سيتي خدمات عمر مرموش

من المنتظر أن يغيب المهاجم المصري عن عدد كبير من المواجهات الممتدة من منتصف ديسمبر وحتى الأسابيع الأولى من يناير، وتشمل:

كريستال بالاس (خارج الأرض) – الدوري – 14 ديسمبر

برينتفورد (الملعب) – كأس الرابطة – 17 ديسمبر

وست هام (الملعب) – الدوري – 20 ديسمبر

نوتنجهام فورست (خارج الأرض) – الدوري – 27 ديسمبر

سندرلاند (خارج الأرض) – الدوري – 1 يناير

تشيلسي (الملعب) – الدوري – 4 يناير

برايتون (الملعب) – الدوري – 7 يناير

الدور الثالث من كأس الاتحاد – 10 يناير

نصف نهائي كأس الرابطة (ذهاب) – 12 يناير

مانشستر يونايتد (خارج الأرض) – الدوري – 17 يناير

