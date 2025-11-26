ماذا قدم عمر مرموش في هزيمة مانشستر سيتي؟ (إحصائيات)

بعد اكتمالها.. 3 حقائق بمجموعة مصر في كأس العرب 2025

شارك الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في هزيمة فريقه من باير ليفركوزن الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي من باير ليفركوزن، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وخرج عمر مرموش في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ليحل النرويجي إرلينج هالاند بدلا منه.

ووفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore"، جاءت إحصائيات عمر مرموش كالآتي:

التقييم 6.2/10

لعب 65 دقيقة

0 أهداف

0 تسديدات

0 صناعة أهداف

التمريرات الصحيحة 7/9 (78%)

التمريرات في نصف ملعب المنافس 6/8 (75%)

التمريرات في نصف ملعبه 1/1 (100%)

لمس الكرة 18 مرة

تسبب في خطأ

فقد الكرة 7 مرات

1 أخطاء

الفوز باللالتحامات الأرضية 2/4

الفوز باللالتحامات الهوائية 0/1

