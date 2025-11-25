مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

0 0
18:00

ليبيا

الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مارسيليا

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

البدري وطارق مصطفى وجهًا لوجه في مصر بنهائي كأس ليبيا والسوبر

كتب : محمد القرش

07:46 م 25/11/2025

طارق مصطفى وحسام البدري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم إقامة مباراتي نهائي كأس ليبيا وكأس السوبر للموسم الماضي 2024-2025 في مصر، وذلك بين فريقي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس.

وأُجريت القرعة لاختيار الدولة المستضيفة للمباراتين، بعدما اتفقت إدارة الناديين على حصر الاختيار بين مصر وتونس، لتنتهي القرعة باختيار مصر لاستضافة الحدثين.

ويشهد نهائي كأس ليبيا حضورًا مصريًا خالصًا على دكة المدربين، حيث يقود حسام البدري فريق الأهلي طرابلس، بينما يتولى طارق مصطفى تدريب الأهلي بنغازي، كما سيواجه الفريقان بعضهما أيضًا في مباراة السوبر الليبي.

اقرأ أيضًا:

"فكر شاذ".. محمود البنا يكشف أسباب اعتزاله التحكيم

بعد أزمة بنتايج.. الزمالك يُنهي استخراج تأشيرات أجانب الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وطارق مصطفى حسام البدري كأس ليبيا السوبر الليبي الأهلي بنغازي الأهلي طرابلس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية