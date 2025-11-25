البدري وطارق مصطفى وجهًا لوجه في مصر بنهائي كأس ليبيا والسوبر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم إقامة مباراتي نهائي كأس ليبيا وكأس السوبر للموسم الماضي 2024-2025 في مصر، وذلك بين فريقي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس.

وأُجريت القرعة لاختيار الدولة المستضيفة للمباراتين، بعدما اتفقت إدارة الناديين على حصر الاختيار بين مصر وتونس، لتنتهي القرعة باختيار مصر لاستضافة الحدثين.

ويشهد نهائي كأس ليبيا حضورًا مصريًا خالصًا على دكة المدربين، حيث يقود حسام البدري فريق الأهلي طرابلس، بينما يتولى طارق مصطفى تدريب الأهلي بنغازي، كما سيواجه الفريقان بعضهما أيضًا في مباراة السوبر الليبي.

