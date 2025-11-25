الكشف عن موعد ومكان حفل زفاف كريستيانو رونالدو جورجينا

يستعد قائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وخطيبته جورجينا رودريجيز، لعقد قرانهما رسميًا بعد كأس العالم، وفقًا لما كشفه لاعب النصر السعودي في مقابلة أُجريت معه مؤخرًا، وذكرت صحيفة دا ماديرا أن حفل الزفاف سيُقام في جزيرة ماديرا، مسقط رأس رونالدو، خلال صيف عام 2026.

مكان حفل زفاف رونالدو جورجينا

ووقع اختيار الزوجين على مدينة فونشال لتكون مكان الاحتفال، حيث من المتوقع إقامة المراسم الدينية في كاتدرائية فونشال، يعقبها حفل فاخر في أحد الفنادق الراقية بالمنطقة.

وتم تأكيد الخطوبة، التي تمت في أغسطس الماضي، بعدما كشف رونالدو تفاصيلها بنفسه في مقابلة حديثة مع بيرس مورجان.

وبرّر قائد المنتخب البرتغالي قراره بالزواج بعد تسع سنوات من بدء علاقتهما عام 2017 قائلًا: "الأشياء الجيدة تأتي في الوقت المناسب، شعرت أنها اللحظة المناسبة، لأنها أم أطفالي والشخص الذي أحبه أكثر من أي شخص آخر".

ووصف رونالدو لحظة طلب الزواج بأنها كانت حميمة وعفوية، مضيفًا: "كان أحد أصدقائي يصوّر، وكانت الساعة الواحدة صباحًا. كانت بناتي نائمات، وكانت لحظة جميلة. ألقيت خطابًا بسيطًا… لست رومانسيًا جدًا، لكنني رومانسي بطريقتي الخاصة، إنها امرأة حياتي".

وتعود بداية قصة رونالدو وجورجينا إلى عام 2016، عندما التقى الثنائي في متجر غوتشي بمدريد، حيث كانت جورجينا تعمل حينها.