بطولة قارية لا يُشارك بها رونالدو مع النصر السعودي.. ما قصتها؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يعتزم المدير الفني البرتغالي لفريق النصر السعودي، جيسوس، استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من القائمة التي ستخوض مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي.

موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه

النصر من المقرر أن يحل ضيفًا على نظيره استقلال دوشنبه عند 03:45 عصر يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2.

سبب استبعاد رونالدو أمام استقلال دوشنبه

صحيفة الرياضية السعودية، لم تكشف سبب عزم جيسوس استبعاد رونالدو ولكنها أوضحت عبر تقرير لها اليوم الإثنين أن المدرب البرتغالي سيستبعد كذلك الفرنسي كينجسلي كومان لاستكمال برنامجه التأهيلي وحارس المرمى نواف العقيدي لإراحته بعد المجهود الذي بذله في مباراة الخليج التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد.

رونالدو صاحب الـ 40 سجل هدفًا رائعًا مع النصر بمرمى الخليج بالدقيقة 90+6 من عمر اللقاء الذي انتهى بفوزهم برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي ولم يظهر على "الدون" أي إصابة خلال المباراة.

غياب رونالدو عن مباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2

ولكن لا تعد هذه هي المباراة الأولى التي يغيب بها رونالدو عن البطولة التي تُعد الثانية على مستوى قارة آسيا ـ تعادل الكونفدرالية بأفريقيا ـ.

النجم البرتغالي لم يشارك بأي مباراة مع النصر بدوري أبطال آسيا 2 إذ غاب أمام أندية: استقلال الطاجيكي، الزوراء العراقي، جوا الهندي ذهابًا وإيابًا.

وكان جيسوس قد أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة جوا الهندي أن رونالدو لن يسافر مع الفريق لإراحته في ظل ضغط المباريات ولكن لم يُعلن أي سبب لغياب "الدون" هذه المرة.

إحصائيات رونالدو مع النصر موسم 25/26



رونالدو شارك مع النصر بـ 12 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الحالي سجل خلالها 11 هدفاً وصنع هدفين.

ترتيب النصر في دوري أبطال آسيا 2

النصر يشارك بالنسخة الجارية من البطولة بعدما حلّ بالمركز الثالث للنسخة الماضية للدوري السعودي 2024/25.

ويتصد النصر جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا 2 برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزوراء العراقي.

اقرأ أيضًا:

"تحت الملاحظة".. الأهلي يعلن تعرض لاعب الفريق لارتجاج بالتدريبات

قرار عاجل في قضية وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق