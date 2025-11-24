أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على زيسكو بالكونفدرالية

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

وحقق الزمالك الفوز على حساب زيسكو الزامبي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد، في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات بالكونفدرالية.

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلا من: "كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، زيسكو الزامبي والمصري البورسعيدي".

وكان المصري البورسعيدي، حقق الفوز على حساب نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في إطار مباريات المجموعة ذاتها.

وجاء جدول ترتيب مجموعة الزمالك كالتالي:

1- المصري البورسعيدي، 3 نقاط

2- الزمالك، 3 نقاط

3- كايزر تشيفز، دون أي رصيد من النقاط

4- زيسكو الزامبي، دون أي رصيد من النقاط

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك للسفر إلى جنوب أفريقيا خلال الأيام المقبلة، استعدادا لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الكونفدرالية.

