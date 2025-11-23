مباريات الأمس
5 صور من تكريم أساطير الزمالك للراحل محمد صبري قبل مباراة زيسكو

كتب - يوسف محمد:

08:48 م 23/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أساطير الزمالك يكرمون محمد صبري (4) (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    أساطير الزمالك يكرمون محمد صبري (2) (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    أساطير الزمالك يكرمون محمد صبري (1) (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    أساطير الزمالك يكرمون محمد صبري (3) (1) (1)

حرص أساطير نادي الزمالك، على تكريم نجم الفريق الراحل محمد صبري، قبل دقائق من انطلاق مباراة الفارس الأبيض أمام زيسكو يونايتد، في كأس الكونفدرالية.

ويلاقي الفارس الأبيض، نظيره زيسكو يونايتد الزامبي اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الكونفدرالية.

وظهر عدد من أساطير الفارس قبل بداية المباراة، داخل ملعب القاهرة الدولي، وهم يرتدون قمصان سوداء تحمل صورة النجم الراحل.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على الحضور تكريما لروح الراحل، "حازم إمام، طارق السيد، عبد الحميد بسيوني، مدحت عبد الهادي، أسامة نبيه وغيرهم من نجوم الفارس الأبيض السابقين.

ويشارك الفارس الأبيض في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلا من: "زيسكو يونايتد الزامبي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمصري البورسعيدي".

وكان محمد صبري رحل عن عالمنا، يوم 14 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث سير في التجمع الخامس.

نادي الزمالك محمد صبري الزمالك وزيسكو يونايتد كأس الكونفدرالية وفاة محمد صبري

