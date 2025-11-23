مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

ملخص مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في بطولة الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

08:07 م 23/11/2025
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة "زيسكو يونايتد الزامبي، المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي".

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود الونس وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة وناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، سيف الدين الجزيري وأحمد شريف.

أبرز أحداث مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بالكونفدرالية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 8: تسديدة قوية من خوان بيزيرا لاعب الزمالك، يتصدى لها حارس مرمى زيسكو.

الدقيقة 9: تسديدة قوية من أحمد فتوح تمر بجوار مرمى فريق زيسكو.

الدقيقة 13: عرضية من لاعب زيسكو يتصدى لها محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

الدقيقة 24: تسديدة قوية من خوان بيزيرا لاعب الزمالك، يتصدى لها حارس مرمى زيسكو.

الدقيقة 28: تسديدة قوية من أحمد شريف لاعب الزمالك، تصل سهلة إلى يد حارس مرمى زيسكو.

الدقيقة 30: توقف المباراة لعلاج دونجا لاعب الزمالك.

الدقيقة 36: عرضية من ناصر ماهر لاعب الزمالك تمر دون خطورة على مرمى ريفرز يونايتد.

الدقيقة 42: سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الأول في مرمى زيسكو.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 53: توقف المباراة لعلاج حارس مرمى زيسكو الزامبي".

الدقيقة 58: خطأ لصالح خوان بيزيرا لاعب الزمالك في منتصف6 الملعب.

الدقيقة 65: توقف المباراة لعلاج نبيل دونجا لاعب نادي الزمالك.

الدقيقة 73: تسديدة قوية من لاعب زيسكو يونايتد الزامبي ولكنها تمر بجوار مرمى الزمالك.

الدقيقة 81: مطالبات من لاعبي الزمالك بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط ناصر ماهر ولكن الحكم بأمر باستمرار اللاعب.

الدقيقة 88: تسديدة قوية من خوان بيزيرا لاعب الزمالك ولكنها تمر بجوار مرمى زيسكو الزامبي.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.

