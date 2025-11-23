تشكيل المصري لمواجهة كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية الأفريقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي المصري البورسعيدي، بقيادة نبيل الكوكي، تشكيل مباراة كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد التشكيل قيادة عبد الرحيم دغموم لخط الهجوم بجانب منذر طمين وكينجسلاي إيدو.

تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي - خالد صبحي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط: موجيشا - محمود حمادة - حسن علي.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذر طمين - كينجسلي إيدو.

البدلاء: عصام ثروت، أحمد منصور، مصطفى أبو الخير، كريم بامبو، محمد الشامي، أحمد القرموطي، أحمد علي عامر والثنائي الناشئ محمود أشرف، عبد الوهاب نادر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية.