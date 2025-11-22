نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على زيسكو

أقيمت اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، العديد من المباريات القوية التي شهدت العديد من المفاجآت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في الدوري الإنجليزي.

ومن أبرز مباريات اليوم، فوز نوتنجهام فورست على نظيره ليفربول، خسارة مانشستر سيتي من نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

بيرنلي ضد تشيلسي - (0-2)

وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس - (0-2)

ليفربول ضد نوتنجهام فورست - (0-3)

برايتون ضد برينتفورد - (2-1)

بورنموث ضد وست هام - (2-2)

فولهام ضد سندرلاند - (1-0)

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي - (2-1)