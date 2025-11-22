مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

كتب - محمد عبد السلام:

11:07 م 22/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (11)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقيمت اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، العديد من المباريات القوية التي شهدت العديد من المفاجآت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في الدوري الإنجليزي.

ومن أبرز مباريات اليوم، فوز نوتنجهام فورست على نظيره ليفربول، خسارة مانشستر سيتي من نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

بيرنلي ضد تشيلسي - (0-2)

وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس - (0-2)

ليفربول ضد نوتنجهام فورست - (0-3)

برايتون ضد برينتفورد - (2-1)

بورنموث ضد وست هام - (2-2)

فولهام ضد سندرلاند - (1-0)

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي - (2-1)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد