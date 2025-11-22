علق الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز فريقه اليوم برباعية نظيفة على شبيبة القبائل الجزائري في افتتاح لقاءات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال ييس توروب، في تصريحات للمؤتمر الصحفي بعد مواجهة شبيبة القبائل: "أتينا اليوم بهدف واحد وهو تحقيق الفوز وبدء مشوارنا في دور المجموعات بشكل جيد، شاهدنا الجماهير اليوم ودعمها للفريق وكان لهم أثر إيجابي كبير على اللاعبين".

أضاف:"لو نظرنا لأحداث المباراة، كنا نستحق الفوز وتسجيل أهداف أكثر مما تحقق، هناك 15 دقيقة في الشوط الثاني منحنا خلالها المنافس فرصة للضغط علينا واستقبلنا هدفاً، طبيعي أن نستحوذ على فرص أكثر، وربما كان بالإمكان الفوز بستة أو سبعة أهداف، لكن لم يحدث ذلك".

وتابع مدرب الأحمر:"من الناحية البدنية، أصبح الفريق يبذل جهداً أكبر، وشكل الأداء أصبح أفضل، وأنا سعيد بهذا التحسن".

عن هدف الفريق الجزائري بمرمى الشناوي:"نحن فريق واحد، نفوز معاً ونخسر معاً، الأخطاء جزء طبيعي من كرة القدم رأيت الهدف كان نتيجة تدخل من المدافع، وهذا يجعل مهمة الحارس صعبة جداً".

وأكمل توروب :"من السهل أن أشير إلى أن الخطأ كان على لاعب معين، لكن بالنسبة لي، الفريق كله يتجاوز ذلك ويدرك أنه قادر على تحقيق الفوز مرة أخرى".

وأشار:"نحتاج لكل اللاعبين، رأينا مشاركة شوبير وعمله لإنقاذات جيدة، والأمر كله يعتمد على الأداء، حين يقدم اللاعب الأداء الأفضل، سيكون له مكان في التشكيل".

وأردف:"اتفق معك أن جبهة أشرف بنشرقي ومحمد هاني قدمت أداءً جيداً، وهذا ليس مفاجئاً بالنسبة للمغربي خاصة أنه قدم مباريات رائعة مؤخراً وسجل أمام الزمالك، تحدثت معه قبل اللقاء، وهو لاعب كبير ولديه إمكانيات هجومية رائعة".

وعن الأداء طول اللقاء:"الشوط الأول كان ممتازاً وسيطرنا بشكل كبير، لكن الشوط الثاني يحتاج منا السيطرة على المباراة طوال الـ90 دقيقة، وأعلم أن هذا ليس سهلاً، سأشاهد المباراة مرة أخرى لمعرفة الإيجابيات والسلبيات، لكن تركيزي الآن كله على لقاء اليوم، ولدينا ستة أيام للاستعداد للمباراة القادمة".

وأختتم حديثه قائلاً:"سأتابع التدريبات لتحديد من سيشارك في المباراة المقبلة، كان لدي حيرة بين طاهر ومحمد شريف للعب في الهجوم قبل اللقاء، ولكن في النهاية رأيت أن شريف سيكون الأنسب لهذا اللقاء".