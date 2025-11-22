أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على زيسكو بالكونفدرالية

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري، المقرر إقامتها مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – إيفرتون داسيلفا – محمود زلاكة – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

على مقاعد البدلاء: محمود جاد – محمد حمدي – علي جبر – أحمد توفيق – محمود دونجا – محمد رضا بوبو – بلاتي توريه – مصطفى زيكو – دودو الجباس.

والجدير بالذكر أن النجم الكونجولي فيستون ماييلي حصد لقب أفضل لاعب في داخل القارة الأفريقية، خلال الحفل السنوي للكاف الذي أقيم هذا العام بمدينة الرباط المغربية.