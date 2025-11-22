أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على زيسكو بالكونفدرالية

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدماً على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 0-2، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ اللقاء بسيطرة واضحة من الأهلي، إذ حاول الأحمر فرض إيقاعه مبكراً مع بعض المحاولات التي لم تكتمل بسبب غياب الدقة في اللمسة الأخيرة.

وهدد الأهلي مرمى الضيوف في أكثر من مناسبة، أبرزها في الدقيقة 6 بعد تمريرة غير دقيقة من بنشرقي، ثم محاولة أخرى في الدقيقة 9 تصدى لها الحارس.

وكاد محمد شريف أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 23 قبل أن يلغى هدفه بداعي التسلل، تلتها فرصتان محققتان عبر أليو ديانج وتريزيجيه لكن تألق حارس شبيبة القبائل حرمهما من التسجيل.

وفي الدقيقة 36 ترجم الأهلي سيطرته إلى هدف مستحق، نفذها أحمد سيد زيزو من ركلة ركنية متقنة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها محمود حسن تريزيجيه مسدداً رأسية قوية في الشباك.

واستمر الضغط الأحمر ليتمكن الفريق من تعزيز النتيجة سريعاً في الدقيقة 39 بعد انطلاقة رائعة من أشرف بنشرقي الذي مرر كرة أرضية لزميله محمد شريف، ليسدد كرة أرضية، لينتهي الشوط الأول بهدفين لصالح الأحمر.