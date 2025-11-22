مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

عودة بوجبا.. هل يستعيد نجم فرنسا تألقه مع موناكو بعد غياب عامين؟

كتب : محمد القرش

02:22 م 22/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بوجبا (3)
  • عرض 10 صورة
    النجم الفرنسي بول بوجبا
  • عرض 10 صورة
    بول بوجبا ينتقل إلى موناكو
  • عرض 10 صورة
    بول بوجبا وزوجته (10)
  • عرض 10 صورة
    بوجبا
  • عرض 10 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 10 صورة
    بول بوجبا وكيليان مبابي
  • عرض 10 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 10 صورة
    بول بوجبا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قائمة فريق موناكو لمواجهة نظيره رين بالدوري الفرنسي، تواجد بول بوجبا الذي لم يشارك في مباراة كرة قدم رسمية من أكثر من عامين.

وفي حال شارك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عامًا في مباراة الدوري الفرنسي، فستكون هذه أول مواجهة له منذ سبتمبر 2023، بعد أن تعرض للإيقاف بسبب انتهاك لوائح مكافحة المنشطات.

انضم بوجبا إلى موناكو في صفقة انتقال حر في يونيو، حيث وقع عقدًا لمدة عامين مع النادي الفرنسي، بعد أن ترك يوفنتوس في نوفمبر 2024 كلاعب حر.

وكان بوجبا قد حُكم عليه بالإيقاف لمدة أربع سنوات في فبراير 2024، قبل أن تُخفّض العقوبة لاحقًا إلى 18 شهرًا بعد استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS). وبذلك أصبح مؤهلاً للعودة إلى التدريبات في يناير، واستئناف مسيرته الاحترافية في مارس.

وقال سيباستيان بوكونولي، مدرب موناكو الذي حل محل آدي هوتر في أكتوبر، إن بوجبا سيُقيم "كلاعب" عند عودته، لكنه يرى أن لاعب الوسط لا يزال يمتلك الجودة التي جعلته لاعبا بارزة مع يوفنتوس ومنتخب فرنسا.

ونقلت رويترز عن بوكونولي قوله: "فترة بوجبا مع مانشستر يونايتد أو يوفنتوس كانت منذ عدة سنوات، كل لاعب يتطور بحسب عمره وخبرته، لذلك علينا تقييمه وفقًا لخلفيته وتجربته".

وأضاف: "من وجهة نظري، لا يزال يمتلك المهارات التي نعرفها، إيقاع المباريات سيعطينا الإجابات، بإمكانه تقديم أفضل ما لديه مع موناكو، ودوري سيكون محاولة قيادته للوصول إلى هذا المستوى".

بدأ بوجبا مسيرته الكروية في صفوف لوهافر قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد في سن المراهقة، حيث لعب 91 مباراة مع منتخب فرنسا، الذي تُوّج معه بكأس العالم 2018، كما أحرز الدوري الإيطالي أربع مرات مع يوفنتوس، وشارك في 190 مباراة مع النادي التورينوي، لكنه لم يخض أي مباراة بعد في الدوري الفرنسي للمحترفين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بوجبا موناكو بول بوجبا عودة بوجبا منشطات بوجبا منتخب فرنسا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا