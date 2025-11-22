عودة بوجبا.. هل يستعيد نجم فرنسا تألقه مع موناكو بعد غياب عامين؟

شهدت قائمة فريق موناكو لمواجهة نظيره رين بالدوري الفرنسي، تواجد بول بوجبا الذي لم يشارك في مباراة كرة قدم رسمية من أكثر من عامين.

وفي حال شارك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عامًا في مباراة الدوري الفرنسي، فستكون هذه أول مواجهة له منذ سبتمبر 2023، بعد أن تعرض للإيقاف بسبب انتهاك لوائح مكافحة المنشطات.

انضم بوجبا إلى موناكو في صفقة انتقال حر في يونيو، حيث وقع عقدًا لمدة عامين مع النادي الفرنسي، بعد أن ترك يوفنتوس في نوفمبر 2024 كلاعب حر.

وكان بوجبا قد حُكم عليه بالإيقاف لمدة أربع سنوات في فبراير 2024، قبل أن تُخفّض العقوبة لاحقًا إلى 18 شهرًا بعد استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS). وبذلك أصبح مؤهلاً للعودة إلى التدريبات في يناير، واستئناف مسيرته الاحترافية في مارس.

وقال سيباستيان بوكونولي، مدرب موناكو الذي حل محل آدي هوتر في أكتوبر، إن بوجبا سيُقيم "كلاعب" عند عودته، لكنه يرى أن لاعب الوسط لا يزال يمتلك الجودة التي جعلته لاعبا بارزة مع يوفنتوس ومنتخب فرنسا.

ونقلت رويترز عن بوكونولي قوله: "فترة بوجبا مع مانشستر يونايتد أو يوفنتوس كانت منذ عدة سنوات، كل لاعب يتطور بحسب عمره وخبرته، لذلك علينا تقييمه وفقًا لخلفيته وتجربته".

وأضاف: "من وجهة نظري، لا يزال يمتلك المهارات التي نعرفها، إيقاع المباريات سيعطينا الإجابات، بإمكانه تقديم أفضل ما لديه مع موناكو، ودوري سيكون محاولة قيادته للوصول إلى هذا المستوى".

بدأ بوجبا مسيرته الكروية في صفوف لوهافر قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد في سن المراهقة، حيث لعب 91 مباراة مع منتخب فرنسا، الذي تُوّج معه بكأس العالم 2018، كما أحرز الدوري الإيطالي أربع مرات مع يوفنتوس، وشارك في 190 مباراة مع النادي التورينوي، لكنه لم يخض أي مباراة بعد في الدوري الفرنسي للمحترفين.