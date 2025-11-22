مباريات الأمس
موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:02 ص 22/11/2025
يلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء، وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بينما يدخل نيوكاسل يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل مباريات الدوري الإنجليزي اليوم مباراة مان سيتي اليوم الدوري الإنجليزي

