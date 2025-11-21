التشكيل المتوقع للأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

كشف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي السابق والمحترف ضمن صفوف كولومبوس كرو الأمريكي، عن عددًا من الأسرار في حياته الكروية والشخصية.

وأجاب وسام أبو علي خلال عن عدة أسئلة بعدما نشر صورة له في المطار وطلب من جمهوره طرح بعض الأسئلة خلال مدة السفر.

7 أسرار جديدة في حياة وسام أبو علي

إلي أن أنت مسافر؟

أجاب وسام أبو علي انه مسافر لرؤية والدته وبقية أفراد العائلة".

ما أفضل مباراة لعبتها؟

وسام: ربما مباراتي مع الأهلي ضد بورتو، كان يومًا لن أنساه.

هل فعلًا تفضل اختك سالي عن سلينا؟

وسام: ينشر صورة لإخوته ويرفق تعليق "سأترك ذلك لكم يا رفاق"

هل ستشارك مع المنتخب في بطولة كأس العرب؟

وسام: هناك فرصة أن أشارك ولكنها ليست مؤكدة، أفتقد الرفاق

ما هو هدفك الأفضل على الإطلاق؟

وسام: "ينشر فيديو لهدفه أمام نادي مازيمبي الكونجولي ويشيد بعلي معلول صاحب الأسيست".

ما هي أفضل 3 أماكن مفضلة لديك؟

وسام: 1. الساحل الشمالى / الجونة في مصر

2. بالي في إندونيسيا

3. دبي او ميامي

أفضل مكان في كولومبوس؟

1.داون تاون

2. إيستون

3. دبلن

